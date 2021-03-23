Пиво с запрещенной советской символикой на этикетке выпускала частная пивоварня.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Декоммунизация. Украина".
На этикетке был изображен знак качества СССР.
Позже логотип изменили, заменив изображение советского символа.
"Харьковское пиво с надписью "СССР" все же провело ребрендинг", - отмечается в публикации.
На этикетке был изображен знак качества СССР.
Позже логотип изменили, заменив изображение советского символа.
"Харьковское пиво с надписью "СССР" все же провело ребрендинг", - отмечается в публикации.