В селе Малые Проходы, Дергачевского района организовывается поиск на местности пропавшего без вести Константина Омелюженко.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



Константина Омелюженко разыскивают с 15 марта – с того дня от перестал выходить на связь.



Мужчина был одет в бушлат и штаны песочного цвета, обут в кирзовые сапоги. При себе у него был кнопочный телефон и пенсионное удостоверение. Особая примета – татуировка на левом плече в виде змеи.



Константин Омелюженко нуждается в медицинской помощи.



По всем вопросам можно звонить координатору поиска - Анатолию - по номеру 068-262-64-01.