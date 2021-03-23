В понедельник, 22 марта, на территории Харьковской области пиротехники изъяли семь взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили спасатели.



В харькове, в Индустриальном районе обнаружили две минометные мины калибром 81 мм.

Также на территории частного домовладения на улице Валдайской, 77, нашли артиллерийский снаряд калибра 122 мм времен Второй мировой войны.



В Змиевском районе обнаружили одну минометную мину калибром 50 мм и одну гранату Ф-1, в Волчанском — один артиллерийский снаряд калибром 76 мм, в Харьковском — одну минометную мину калибром 82 мм.



Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.

