В Харькове, 24 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Академика Проскуры, 3, ул. Продольная, 1-а до 20:00 24.03.21 г.А также:Индустриальный район:б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.21 г.Московский район:ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк) до 18:00 24.03.21 г.; ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 24.03.21 г.Новобаварский район:пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 24.03.21 г.Основянский район:ул. Александра Невского (ч/с), пер. Разъездной (Юного Ленинца ул.) (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина, 38, 38-а, 44, 46, 56, 60, 62, 72, 78, 80, 90, 92, 94, 94-а, пр. Гагарина, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 74, 82, 86, ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 9, 11, 13, 100, ул. Александра Невского, 12, ул. Чугуевская, 27, 27-а, 29, 33, ул. Валерьяновская (ч/с), ул. Грековская (ч/с), ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Гордиенковская (ч/с), ул. Елизаветинская (ч/с), ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии) (ч/с), пер. Рыбасовский (ч/с), пер. Цигаревский (ч/с), ул. Основянская (ч/с), ул. Аравийская (ч/с), ул. Полтавская (ч/с), ул. Новодесятисаженная (ч/с), ул. Круговая (ч/с), ул. Стародесятисаженная (ч/с), ул. Чугуевская (ч/с), ул. Краматорская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с), ул. Гордиенковская, 20, 28, 32, 45, 47, 50, ул. Гордиенковская, 36, пер. Рыбасовский, 15, ул. Валерьяновская, 55, ул. Елизаветинская, 12, 22, 24 до 12:00 24.03.21 г.Слободской район:пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.21 г.Холодногорский район:пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), пер. Лагерный (ч/с), ул. Лагерная, 71/1, ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.21 г.Шевченковский район:ул. Клочковская, 274, 276-б до 18:00 24.03.21 г., пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 до 20:00 24.03.21 г.