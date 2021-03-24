В Волчанском районе, в с. Графское в гараже горел катер.

Об этом сообщили спасатели.



Вызов поступил 22 марта в 18:05.



На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения на автоцистерне. По прибытию на место было установлено, что в гараже горел катер "BASTER" и двигатель "Сузуки". Также был поврежден лафет (опора) под катер.



В 18:41 спасатели локализовали пожар, в 19:49 полностью его ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.