Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 24 марта облачная погода.

Ночью умеренный снег, мокрый снег.

Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.

Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо - восточный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 -20 м / с.

Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 0 - 5 ° тепла.

По городу: ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью около 0 °, днем 3 - 5 ° тепла.

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