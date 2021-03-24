Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 24 марта облачная погода.
Ночью умеренный снег, мокрый снег.
Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.
Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер северо - восточный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 -20 м / с.
Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 0 - 5 ° тепла.
По городу: ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью около 0 °, днем 3 - 5 ° тепла.
Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.
Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер северо - восточный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 -20 м / с.
Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 0 - 5 ° тепла.
По городу: ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью около 0 °, днем 3 - 5 ° тепла.