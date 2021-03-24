Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 24 марта облачная погода.

Ночью умеренный снег, мокрый снег.



Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.



Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.



Ветер северо - восточный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 -20 м / с.



Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 0 - 5 ° тепла.



По городу: ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.



Температура ночью около 0 °, днем 3 - 5 ° тепла.