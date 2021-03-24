В Харьковской области за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 4219 людей.

В течение 23 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 520 гражданам.



Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4219 граждан, в том числе 520 человек за последние сутки. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 24 марта, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киевской области — 9219 человек.



В целом по Украине вакцинированы уже 137 026 человек, из них 15 097 — в течение 23 марта.