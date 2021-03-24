В Харьковской области к медикам из-за ухудшения состояния здоровья обратились восемь учеников лицея.

С 18 по 22 марта в Валковскую центральную районную больницу и Валковский центр первичной медико-санитарной помощи обратились восемь учеников местного лицея имени Александра Масельского.



Об этом сообщили местные власти. По предварительным данным, диагноз пока не связан с отравлением. У детей взяли образцы биоматериалов для исследования.



У всех выявлены желудочно-синдромные симптомы ротавирусной инфекции.

