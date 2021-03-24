В Харькове продолжается война против вредных выбросов предприятия.

Депутат городской фракции Блока Светличной Дмитрий Булах призвал харьковчан прийти на судебное заседание Апелляционного административного суда, где 24 марта в 14:00 состоится рассмотрение иска о запрете на работу предприятия.«Все зависит от того сколько людей будут держать в фокусе внимания этот процесс и будет приходить в суд. Чем больше, тем быстрее эта гадость перестанет чадить. Приходите, давайте добьемся нормального воздуха в нашем городе!», - подчеркнул Булах.Напомним, что ранее в ответ на требование депутатов фракции Блока Светличной «Разом!», в Харьковском городском совете собрали заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Харькова о работе Коксового завода.В ходе заседания участники обратились к государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности с просьбой остановить работу Харьковского коксового завода «Новомет».