На реке Оскол задержали мужчину, который ловил рыбу двумя лесковыми сетями.

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле. Инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства.



Инцидент произошел около с. Осиновое Купянского района. Мужчина выловил 47 экземпляров плотвы и 16 красноперок. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 5083 грн.



На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.



Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области призывает рыбаков соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, безотлагательно сообщайте по телефону круглосуточной "горячей линии": (099) 549 23 59.