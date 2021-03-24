На реке Оскол задержали мужчину, который ловил рыбу двумя лесковыми сетями.

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле. Инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел около с. Осиновое Купянского района. Мужчина выловил 47 экземпляров плотвы и 16 красноперок. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 5083 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.

Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области призывает рыбаков соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, безотлагательно сообщайте по телефону круглосуточной "горячей линии": (099) 549 23 59.

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