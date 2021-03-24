События На Клочковской ДТП: машина вылетела с дороги Вечерний Харьков 11:44 703 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, девушку-водителя забрала скорая. Читайте также В Харькове без вести пропал мужчина (фото) Харьковский горсовет поддержал инициативу по коксохиму Под Харьковом погиб двухлетний малыш (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове без вести пропал мужчина (фото) События 16:42 Лента новостей В Харькове без вести пропал мужчина (фото) 16:42 В Кабмине решили не менять тарифы на электроэнергию 16:20 Харьковский горсовет поддержал инициативу по коксохиму 16:02 Под Харьковом погиб двухлетний малыш (видео) 15:40 Как выяснилось, вырубка лесов провоцирует болезни 15:22 Из Харькова открываются новые зарубежные авиарейсы 15:00 «Айна, где дороги?»: спасатели под Харьковом с трудом выручили человека из беды (видео) 14:42