В бюджетную программу на этот год заложили четыре миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.

Минздрав закупит в этом году 7,89 миллиона доз вакцины от коронавируса. На это потратят 4 миллиарда гривен, сообщает экспертная организация StateWatch.Отмечается, что средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривни.При этом в программе не указаны ни производитель, ни название вакцин.– Сейчас невозможно понять, сколько всего средств оплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом, – уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.Как известно, пока в Украину поставили только 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield, стоимость которой неизвестна.Накануне компания Лекхим заявила, что первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech должна прибыть в Украину 25 марта. Компания получила от Минздрава около миллиарда гривен на закупку 1,93 млн доз данной вакцины, поставки которой задерживаются уже на несколько недель.Как известно, также Украина ожидает поставок бесплатных вакцин по механизму COVAX.За месяц вакцинации в Украине привили более 137 тысяч человек.