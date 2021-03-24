Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон з бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.Це стало результатом слідчих дій стосовно бойовика терористичної організації «ЛНР», якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.
Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.
Зі схрону вилучено:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- 2 протипіхотні міни МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 та РГД-5;
- 20 запалів до ручних гранат;
- майже 6 кг пластичної вибухівки;
- 6 електродетонаторів;
- 2 запалювальні трубки;
- десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;
- електродріт і елементи живлення;
- понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.
За попередніми висновками, схованку було облаштовано учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.
Операція проводилась за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.