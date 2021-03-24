Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон з бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.

Це стало результатом слідчих дій стосовно бойовика терористичної організації «ЛНР», якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.Зі схрону вилучено:- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;- 2 протипіхотні міни МОН-50;- 30 гранат Ф-1 та РГД-5;- 20 запалів до ручних гранат;- майже 6 кг пластичної вибухівки;- 6 електродетонаторів;- 2 запалювальні трубки;- десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;- електродріт і елементи живлення;- понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.За попередніми висновками, схованку було облаштовано учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.Операція проводилась за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.