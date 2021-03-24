Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть паспорт вакцинации, а также какие сведения он должен содержать. Вопрос о том, какими именно вакцинами надо прививаться, чтобы получить право на посещение Европы, пока повис в воздухе.

Паспорт будет выдаваться в трех случаях: если человек получил две дозы вакцины, при отрицательном результате теста на Covid-19 (ПЦР или экспресс) либо если он переболел коронавирусом, сообщается на сайте Еврокомиссии.Государства – члены ЕС по-прежнему смогут сами определять послабления карантинных ограничений для туристов из других стран, но после введения паспортов вакцинации им придется предоставлять подобные послабления тем, кто получит такой паспорт.Также в комиссии отметили, что выдача паспортов не должна ограничивать право людей на свободу передвижения или восприниматься как призыв к принудительной вакцинации. Она должна стать примером для введения единых мировых стандартов по этому вопросу.Паспорта вакцинации могут выдаваться в бумажной или электронной форме с обязательным применением QR-кода в обоих случаях. Докумет будет оформляться на языке страны, которая его выдала, а также дублироваться на английском. В нем обязательно должна указываться дата рождения и выдачи, тип и дата проведения вакцинации/тестирования или дата выздоровления, а также идентификатор самого паспорта.Документ будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.Паспорт вакцинации станет временной мерой – до момента, пока ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится. При этом Еврокомиссия пока не определила период, в течение которого такие паспорта будут действительны.Также в подвешенном состоянии остается и вопрос о том, какими именно вакцинами надо прививаться, чтобы получить паспорт вакцинации. Пока в ЕС остановились на возможности использования тех вакцин, которые официально одобрены Евросоюзом – таким образом, чтобы попасть в Европу, вакцинироваться придется препаратом из соответствующего списка. На сегодняшний день европейский регулятор одобрил к применению четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.