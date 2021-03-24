С 25 марта по 24 апреля в Харькове состоится Международный фестиваль классической музыки Kharkiv Music Fest. В центре музыкального события — творчество немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

1. Готье Капюсон и виолончель начала XVIII столетия

2. Выступление британского пианиста Пола Льюиса

3. Чиполлино на пуантах

4. Электронный аудиовизуальный перформанс Осцилляция Бетховена



5. Отдельный Steinway для участников фестиваля

Кроме концертов с участием исполнителей из Украины, США, Франции, Австрии, Италии, Германии и других стран, фестиваль организовывает различные параллельные мероприятия — образовательные события, перформансы, флешмобы, арт-ивенты.В этом году на KharkivMusicFest можно будет послушать все 32 сонаты Бетховена в рамках Сонатного марафона — их в течение двух дней будут исполнять двадцать лучших пианистов Украины.Однако не Бетховеном единым! Мы нашли пять причин, почему стоит посетить этот фестиваль в Харькове.Французский виолончелист Готье Капюсон выступает с лучшими симфоническими и камерными оркестрами Европы, США, Израиля, Японии и других стран. На концерте-презентации KharkivMusicFest он выступит в сопровождении одного из самых успешных негосударственных оркестров Украины — New Era Orchestra. Готье Капюсон играет на виолончели Маттео Гоффриллера 1701.По признанию критиков и слушателей, Пол Льюис является самым выдающимся мировым интерпретатором классического репертуара Бетховена и других известных композиторов. Пианист регулярно выступает с сольными концертами на сценах мирового уровня: Карнеги-холл в Нью-Йорке, Королевском фестивальном зале в Лондоне, в Венской филармонии, Театре Елисейских полей в Париже, Берлинской филармонии и Концертхаус.В этом году, впервые в рамках музыкального фестиваля, будет представлен балет — зрители увидят постановку Чиполлино. Это проект-коллаборация Харьковской детской хореографической школы и Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest. Проект уникален тем, что танцуют на пуантах и играют на музыкальных инструментах исключительно дети.Коллектив электронных музыкантов и визуальных художников будет взаимодействовать с классическими произведениями Бетховена в контексте электронной музыки, изменяя произведение до неузнаваемости и возвращаясь к оригинальной партитуре и звучанию. Звуковая композиция будет создаваться в реальном времени в центре аудитории. В свою очередь, музыка станет источником управляющих сигналов для проекций в пространстве перфоманса.Чтобы посетители концерта могли насладиться чистотой звучания музыки, организаторы специально привезут рояль фирмы Steinway из Киева. Его ни с чем не сравнимое звучание и ощущение единения с инструментом во время игры — основные причины, почему почти все выступающие на концертах пианисты предпочитают выбрать именно Steinway.Kharkiv Music Fest — впервые прошел под таким названием в 2018 году, его предшественником стал фестиваль Mirror Stream в 2017-м.В рамках фестиваля состоялись концерты всемирно известного пианиста Джорджа Ли (Китай- США), Les Musiciens du Louvre/Музыканты Лувра (Франция), комедийного дуэта — скрипача Алексея Игудесмана и пианиста Хьянг-Ки Джу из Австрии, выступления солиста Гамбургской оперы Довлета Нургельдиева (тенор). Дирижировали Фестивальным оркестром всемирно известные украинские дирижеры Мирослав Скорик, Андрей Юркевич, а также польский дирижер Томаш Бугай.В 2021 году Kharkiv Music Fest состоится с 25 марта по 24 апреля.