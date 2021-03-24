В Министерстве внутренних дел объясняют, что за отсутствие маски в общественных местах «красной» зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

Об этом сообщил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.«Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима — чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность», — говорится в сообщении.На вопрос относительно того, будут ли привлекаться дополнительные силы полиции для отслеживания нарушений, Тракало отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.