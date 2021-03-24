В Харькове - 624 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 66 тыс. 12 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 97 068 случаев заболевания COVID-19, 13 055 человек находятся под медицинским наблюдением, 82 167 пациентов выздоровели, 1 846 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 14 174 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 579 906 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 30 773 человека умерли, 1 276 272 - выздоровели.