Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила разрешение на 29 новых направлений, из них 13 регулярных и 16 чартерных, в том числе - из Харькова.Об этом говорится в приказах Госавиаслужбы Украины №469, 468, 467, 466, 465.
Чартерные направления Bees Airline на период с 28 марта по 30 октября (не менее одного рейса в неделю):
• Харьков - Тиват - Харьков
• Харьков - Анталия - Харьков
• Киев - Марса Алам - Киев
• Львов - Марса Алам - Львов
• Киев - Хургада - Киев
• Львов - Хургада - Львов
• Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев
• Львов - Сплит - Львов
• Киев - Анталия - Киев
• Львов - Анталия - Львов
• Одесса - Анталия - Одесса
• Киев - Бодрум - Киев
• Киев - Тиват - Киев
• Кривой Рог - Тиват - Кривой Рог
• Львов - Тиват - Львов
• Киев - Момбаса - Киев.