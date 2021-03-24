Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила разрешение на 29 новых направлений, из них 13 регулярных и 16 чартерных, в том числе - из Харькова.

Об этом говорится в приказах Госавиаслужбы Украины №469, 468, 467, 466, 465.Чартерные направления Bees Airline на период с 28 марта по 30 октября (не менее одного рейса в неделю):• Харьков - Тиват - Харьков• Харьков - Анталия - Харьков• Киев - Марса Алам - Киев• Львов - Марса Алам - Львов• Киев - Хургада - Киев• Львов - Хургада - Львов• Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев• Львов - Сплит - Львов• Киев - Анталия - Киев• Львов - Анталия - Львов• Одесса - Анталия - Одесса• Киев - Бодрум - Киев• Киев - Тиват - Киев• Кривой Рог - Тиват - Кривой Рог• Львов - Тиват - Львов• Киев - Момбаса - Киев.