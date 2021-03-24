Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила разрешение на 29 новых направлений, из них 13 регулярных и 16 чартерных, в том числе - из Харькова.

Об этом говорится в приказах Госавиаслужбы Украины №469, 468, 467, 466, 465.

Чартерные направления Bees Airline на период с 28 марта по 30 октября (не менее одного рейса в неделю):

•    Харьков - Тиват - Харьков
•    Харьков - Анталия - Харьков
•    Киев - Марса Алам - Киев
•    Львов - Марса Алам - Львов
•    Киев - Хургада - Киев
•    Львов - Хургада - Львов
•    Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев
•    Львов - Сплит - Львов
•    Киев - Анталия - Киев
•    Львов - Анталия - Львов
•    Одесса - Анталия - Одесса
•    Киев - Бодрум - Киев
•    Киев - Тиват - Киев
•    Кривой Рог - Тиват - Кривой Рог
•    Львов - Тиват - Львов
•    Киев - Момбаса - Киев.

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