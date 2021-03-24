Вырубка лесов, некоторые виды лесовосстановления и коммерческие пальмовые плантации коррелируют с увеличением вспышек инфекционных заболеваний, показывает новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Эта работа предлагает первый глобальный взгляд на то, как изменения лесного покрова потенциально способствуют трансмиссивным заболеваниям. В частности, расширение плантаций для пальмового масла привело к значительному росту данных инфекций.Ведущий автор доктор Серж Моран с коллегами изучил изменения в лесном покрове во всем мире в период с 1990 по 2016 год. Затем они сравнили эти результаты с плотностью местного населения и вспышками трансмиссивных и зоонозных болезней. Они также специально рассмотрели лесовосстановление и лесоразведение, включая преобразование естественных пастбищ и отказ от сельскохозяйственных земель.Ученые обнаружили, что и обезлесение, и лесоразведение имеют значительную корреляцию со вспышками болезней. Они обнаружили тесную связь между обезлесением и эпидемиями (такими как малярия и лихорадка Эбола) в тропических странах. Напротив, в регионах с умеренным климатом была выявлена четкая связь между деятельностью по лесоразведению и трансмиссивными болезнями, такими как болезнь Лайма.