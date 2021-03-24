В Лозовой на пожаре погиб малолетний ребенок, двух взрослых женщин пожарным удалось спасти.

Как сообщили в ГСЧС, 24 марта в 11:45 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по ул. Володарского в Лозовой.К месту происшествия были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах. В комнате квартиры на втором этаже горела мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м. Во время тушения пожара спасателяли обнаружили тело мальчика 2018 года рождения. Других двух жительниц дома пожарным удалось спасти.В 12:10 пожар был локализован, а в 12:35 - полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.