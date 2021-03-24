Постоянная комиссия по вопросам экологической политики Харьковского городского совета поддержала инициативу депутатов фракции Блока Светличной «Разом!» о создании временной контрольной комиссии по работе харьковского коксового завода «Новомет».

Соответствующее обращение фракция направляла в адрес городского совета, а депутат фракции Дмитрий Булах обращался с этим предложением на постоянную комиссию.– Ждем начала работы комиссии и реальных результатов, которые позволят прекратить отравление харьковчан, – говорят в Блоке Светличной.