С 1 апреля в Украине продолжат действовать тарифы на электроэнергию, введенные с начала года - 1,68 гривен за киловатт.

Об этом на заседании правительства в среду, 24 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.- Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т.е 1,68 гривен за кВт, - сказал он.При этом премьер отметил, что правительство не будет ограничивать работу Энергоатома, что даст компании возможность получать необходимые средства.Напомним, с 1 января в Украине отменили льготные тарифы на электричество, в том числе и за первые 100 кВт-ч.В свою очередь Минэнерго объяснило повышение цен на электричество. Оказалось, льготные тарифы отменили, чтобы избежать стремительного роста цен с января.