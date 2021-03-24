О сельдерее чаще всего вспоминают, когда речь заходит о необходимости распрощаться с несколькими лишними килограммами. В этом неприхотливом овоще для похудения полезно все: в ход идут и вершки, и корешки.

Трудно представить, но этот не слишком аппетитный на вид овощ делает блюда не только пикантными и ароматными, но и заставляет организм «становиться по стойке смирно» уже одним своим присутствием. Тело начинает худеть только от того, что сельдерей появился в вашей тарелке.Фишка в том, что это один из немногих овощей, который имеет так называемую отрицательную калорийность. То есть на его переваривание и усвоение нужно больше энергии, чем этот плод способен дать организму. Поэтому, употребляя сельдерей в супе или салате, вы начинаете худеть буквально в обязательном порядке. Кроме того, он выводит из тканей лишнюю воду.Очень полезен сельдерей для курильщиков. При регулярном приеме этот овощ «депортирует» токсины и канцерогены, которые попадают в организм вместе с дымом, и замедляет процесс старения кожи. Также сок сельдерея способен укреплять стенки сосудов, потому его необходимо начинать пить при первых же признаках варикоза. И еще один плюс: плод повышает либидо, что делает любого человека более активным и привлекательным.Кстати, сок сельдерея можно употреблять не только внутрь. Поскольку он обладает антисептическим и обезболивающим действием, его применяют для лечения царапин, ожогов, ран. Также с его помощью можно снять покраснение глаз – чтобы избавиться от усталости, достаточно лишь промыть их.Однако есть у сельдерея и противопоказания. Лучше исключить его из рациона при обострении язвы, эпилептических припадках и беременности. Во всех остальных случаях он принесет организму только пользу.