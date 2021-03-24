Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, со всей возможной осторожностью.Сейчас велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия. Завтра, скорее всего, придется «крутиться» целый день.Посидите некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Узнаете много нового и интересного, да и внимание к делам семьи будет занесено вам в актив. Завтра остроумие расцветет всеми красками радуги,Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться такими высокоучеными словами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется. Постарайтесь быть проще, и вас, возможно, поймут.Сейчас лучше всего взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать... Завтра все внезапно перепутается в голове и покажется абсолютно непонятным.То время, когда стоит вспомнить о существовании слова "нет". Пригодится. Завтра ноздри будет щекотать запах запретного плода. Рано или поздно вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?Между реальностью и той картинкой, которую вы себе нарисовали, принципиальной разницы нет, однако ситуация гораздо менее опасна, чем вам кажется. Поверьте, вы практически ничем не рискуете.Эти дни, по всей вероятности, будут ознаменованы новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если не высовывать носа из дома.Вы можете испытывать неуверенность в собственных силах. Напрасно мучаетесь - пусть даже вы и не знаете, что делать, но вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.Не шумите, ибо сейчас можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры. Постарайтесь использовать любую возможность, даже очень маловероятную.Вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия, скорее всего, не оправдаются.Возможно, вы не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть. Займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас.