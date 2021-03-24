Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Директору коксохима объявлено о подозрении. Его считают причастным к загрязнению окружающей среды, а завод временно остановлен.

СБУ установило, что  топ-менеджер организовал рабочий цикл предприятия с нарушениями экологических норм. На протяжении 8 месяцев завод совершал сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду без соответствующего разрешения.

На данный момент Харьковский окружной административный суд приостановил работу предприятия.

Директору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 КкУ.

Идут следственные действия для установления всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

Источник: Facebook Владислав Абдула», сказано в сообщении канала.

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