По состоянию на 24 марта в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице от коронавируса лечатся свыше 130 детей.

Об этом сообщил директор детской "инфекционки" Дмитрий Кухарь.По его словам, в отделении интенсивной терапии детской "инфекционки" находятся трое маленьких пациентов. Состояние одного из них, 11-летнего мальчика, очень тяжелое. Ребенок поступил из области еще 8 марта. Сейчас мальчик находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.— Ребенок в очень тяжелом состоянии. Второй - на аппарате, который помогает дышать. И третий просто на кислороде, — рассказал Дмитрий Кухарь.Директор детской "инфекционки" также добавил, что в отделении интенсивной терапии медучреждения остаются свободными пять койко-мест.Дмитрий Кухарь отметил, что число заболевших коронавирусом детей по-прежнему растет.— Вирус мутирует, становится агрессивнее. Клинически, безусловно, детей больше, — пояснил Дмитрий Кухарь.