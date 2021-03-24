Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. Речь идёт об имуществе, которое воровала банда на протяжении 2019-2020 годов.

Злоумышленники проникали в домовладения и авто харьковчан, обворовывали и сбывали краденое на радиорынке на Героев Труда.



Если вы узнали свои личные вещи на фото, Полиция просит обращаться в УКР ГУНП в Харьковской области по тел. 050-02-990-98, или в СУ ГУНП в Харьковской области по тел. (057) 7-000-470.



По ссылке фото украденого.



https://drive.google.com/drive/folders/1FmiyajusnV200QLPY6MvguJ9myzkdDyO