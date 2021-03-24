Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, которая днем 22 марта ушла из дома и пропала.

Как сообщили в полиции, вечером, забеспокоившись отсутствием дочери, ее отец обратился в полицию



На поиски девочки подняли весь личный состав отдела полиции. Около 21:50 правоохранители нашли школьницу на площади Поэзии. Выяснилось, что девочка гуляла в парке с подругами. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



Работники ювенальной превенции провели с девочкой разъяснительную беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.