В Харькове, 25 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Пятисотницкая, 9, 19, 19-а,б, пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 25.03.21 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №8, стояк) до 18:00 25.03.21 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (спаренный стояк) до 20:00 25.03.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. Космонавтов, 5-б (п. №4, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.21 г.