Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 25 марта облачная погода с прояснениями.

Ночью умеренной снег, мокрый снег.



Днем небольшой мокрый снег и дождь.



На дорогах местами гололедица.



Ветер северо - восточный, 7 - 12 м / с.



Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.



По городу: Ночью умеренной снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.



Температура ночью около 0 °, днем 3 - 5 ° тепла.