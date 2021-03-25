Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 25 марта облачная погода с прояснениями.

Ночью умеренной снег, мокрый снег.

Днем небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо - восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.

По городу: Ночью умеренной снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью около 0 °, днем 3 - 5 ° тепла.

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