В Харькове вчера, 24 марта, не состоялся концерт группы "Жадан и собаки", который должен был пройти в клубе "Корова".

Об этом музыканты сообщили на странице группы в социальной сети. Также указано, что концерт состоится в другой день, все купленные билеты будут действовать либо же их можно вернуть.



"Извиняемся за перенос сегодняшнего концерта! Мы очень хотели сыграть для вас сегодня! Новую дату концерта объявим чуть позже, когда будет понятна дальнейшая ситуация с карантинными ограничениями. Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату", - написано в сообщении.



По словам самого Сергея Жадана, концерт не состоялся из-за предупреждения полиции. Перед началом мероприятия Жадан объяснил, что вместе с организаторами мероприятия имел часовую беседу с представителями МВД, пишет "Суспільне".



"Нас предупредили, что если мы начнем концерт, его сорвут сразу, и организаторы будут нести ответственность. Мы, конечно, не можем этого допустить, потому что это наши друзья, мы этого не хотим. С другой стороны, нам очень неудобно перед вами ", - сказал Жадан.