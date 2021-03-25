Депутаты фракции «Разом!» добились увеличения бюджета на адресную денежную помощь с 22 до 55 миллионов гривен.

24 марта в областном совете состоялось первое в 2021 году заседание комиссии по вопросам предоставления единоразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В ее состав вошел представитель Блока Светличной «Разом!» Валерий Питько.Как сообщают в партии, несмотря на то, что первая сессия нового состава совета состоялась 9 декабря, комиссия не была сформирована до 23 марта 2021, что является абсолютно неприемлемым, учитывая состояние жизни людей во время кризиса и пандемии. За это время накопилось более 2,5 тысяч обращений от жителей области, что является показателем актуальности для людей социальной поддержки.«Бездействие областной власти не помешала депутатам от нашей политической силы отстаивать права людей, которые нуждаются в поддержке и помощи. Так, благодаря настойчивости фракции Блока Светличной «Разом!» депутаты Харьковского областного совета приняли увеличение в областном бюджете расходов на оказание единовременной материальной помощи - теперь на это выделено 55 млн гривен вместо запланированных изначально 22 млн.Это очередной важный шаг в отстаивании актуальных сегодня вопросов социальной поддержки жителей региона. Областной бюджет в сегодняшние времена должен быть максимально ориентированным на защиту тех, кто пострадал от экономического кризиса и пандемии, иметь значительную социальную составляющую и ситуативно реагировать на новые волны ухудшения ситуации таким образом, чтобы каждый чувствовал себя защищенным», - отметили в партии.