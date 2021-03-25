В Первомайском районе во время пожара в многоэтажке было обнаружено тело 37-летнего мужчины.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил 25 марта в 00:51.



К месту происшествия было направлено дежурное отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела комната на втором этаже. Площадь пожара составила около 25 кв.м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 37-летнего мужчины. Еще трех жителей, из них - двое детей - эвакуировали.



В 1:23 пожар был локализован, а в 2:55 - полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.