Научный физико-технологический центр Министерства образования и науки присоединен к Харьковскому национальному университету имени Каразина.

Соответствующее решение вчера, 24 марта, принял Кабмин. Об этом указано в тексте проекта распоряжения.



Цель реорганизации - "восстановление развития исследований в области низкотемпературной плазмы, вакуумно-плазмовой техники, физического материаловедения и нанофизики путем соединения усилий исследователей ХНУ имени Каразина и научного оборудования, которое принадлежит НФТЦ",- указано в тексте.



В НФТЦ опродолжает работать всего четыре человека. У центра нет собственных помещений – он арендует их у Каразинского университета.



С начала 2019 года финансирование центра было прекращено, из-за чего возникла задолженность по зарплате в размере 590 тысяч гривен.