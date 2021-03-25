От осложнений, связанных с Covid-19 умерла 28-летняя жительница пгт Манченки, Люботинской городской ОТГ.Об этом сообщили в телеграмм-канале ВЕХА.

Девушка заболела пневмонией и лечилась амбулаторно. В связи с тем, что в Люботине за год с момента начала пандемии так и не открыли стационар для больных covid, жителей с этой патологией возят в больницы Харькова, Валок и Богодухова.Однако последнюю неделю и они переполнены, поэтому Наталья лечилась у семейного врача в Манченковской амбулатории, куда каждый день ходила своим ходом на капельницы. Там в дневном стационаре капают больных с пневмониями.На днях девушке стало плохо прямо в амбулатории, откуда ее в тяжёлом состоянии забрала скорая в Валковскую ЦРБ. Состояние прогрессивно ухудшалось и вчера она погибла. У Наташи осталась мама.