В одной из аптек Харькова без рецепта реализуются наркосодержащие лекарства.

Как сообщили в полиции, информация поступила в управление по борьбе с наркопреступностью 23 марта.



В тот же день сотрудники управления совместно с общественными активистами проверили полученную информацию. Как оказалось, молодой человек 2001 года рождения приобрел без рецепта 20 таблеток наркосодержащего лекарственного средства в одной из аптек по проспекту Александровскому.



Факт правонарушения задокументирован. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.