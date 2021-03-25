События В Харькове родилось 45 детей Вечерний Харьков 12:05 96 45 детей родилось в Харькове в среду, 24 марта. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 24 мальчика и 21 девочка. Читайте также Названы главные плательщики налогов в Харькове Транзитная декларация на Слобожанской таможне оформляется за 21 минуту В центре Харькова закрыли одну из улиц БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Названы главные плательщики налогов в Харькове События 13:04 Лента новостей Названы главные плательщики налогов в Харькове 13:04 Транзитная декларация на Слобожанской таможне оформляется за 21 минуту 12:46 В Украине введут новое правило выдачи автомобильных номеров 12:24 В Харькове родилось 45 детей 12:05 В центре Харькова закрыли одну из улиц 11:51 Курс валют на 25 марта 11:40 Под Харьковом погиб ребенок 11:39