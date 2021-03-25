45 детей родилось в Харькове в среду, 24 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 24 мальчика и 21 девочка.

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