Сервисные центры МВД будут выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области, независимо от места прописки владельца.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД."Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам", - говорится в сообщении.Основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.Отмечается, что указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые украинцы оставили на платном хранении в сервисном центре МВД."Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат, что приведет к экономии бюджетных средств", - отметили в ведомстве.