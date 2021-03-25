В Слобожанской таможне Гостаможслужбы за первые два месяца 2021 года с использованием процедуры электронного декларирования оформлено свыше 21 тысячи таможенных деклараций.

Выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины, подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса "единое окно" и процедуры электронного декларирования, сообщает пресс-служба Слобожанский таможни Гостаможслужбы.– С начала года таможней по принципу «единого окна» с использованием 100% процедуры электронного декларирования осуществлено оформление 21 332 электронных таможенных деклараций, в том числе в феврале – 11 876, – говорят в пресс-службе таможни.Среди общего количества оформленных документов большинство составляют импортные – их оформлено 11 377. Количество экспортных деклараций составило 9 728. Кроме того, 227 деклараций оформлено в режиме транзита (ТР80АА). Таможенники фиксируют рост на 3% количества экспортных деклараций по сравнению с прошлогодним периодом.В Слобожанской таможне Гостаможслужбы проинформировали о среднем времени таможенного оформления в феврале 2021 года. Так, импортную декларацию таможенники оформляют в среднем за три часа 16 минут, экспортную – за один час 13 минут, транзитную – за 21 минуту.