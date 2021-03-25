За январь - февраль крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 260 млн. грн., что на 37 млн. грн., или на 16,7% превышает поступления аналогичного периода 2020 года.Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко.
Основным налогом в составе доходов местных бюджетов является налог на доходы физических лиц. За январь-февраль текущего года от крупного бизнеса поступило 178 млн. грн. этого налога, что на 27 млн. грн. или на 17,8% больше прошлогодних поступлений.
Также увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка: крупным бизнесом уплачено 2 млн. грн., что на 29% превышает уплату января – февраля 2020 года.
Кроме того, крупным бизнесом в местный бюджет было уплачено 42,5 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+21,6%) и 3,4 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами.
Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, наибольшие суммы в феврале в местный бюджет уплатили:
Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
• КП "Харьковские тепловые сети";
• КП "Харьковводоканал";
• АО "Трест Жилстрой-1";
• АО "Харьковоблэнерго";
• АО "Турбоатом";
• ЧАО "Харьковский плиточный завод";
• ООО "ФК "Здоровье";
• ПАО "ФЭД";
• ООО "Техноком".