За январь - февраль крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 260 млн. грн., что на 37 млн. грн., или на 16,7% превышает поступления аналогичного периода 2020 года.

Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко.Основным налогом в составе доходов местных бюджетов является налог на доходы физических лиц. За январь-февраль текущего года от крупного бизнеса поступило 178 млн. грн. этого налога, что на 27 млн. грн. или на 17,8% больше прошлогодних поступлений.Также увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка: крупным бизнесом уплачено 2 млн. грн., что на 29% превышает уплату января – февраля 2020 года.Кроме того, крупным бизнесом в местный бюджет было уплачено 42,5 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+21,6%) и 3,4 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами.Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, наибольшие суммы в феврале в местный бюджет уплатили:Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";• КП "Харьковские тепловые сети";• КП "Харьковводоканал";• АО "Трест Жилстрой-1";• АО "Харьковоблэнерго";• АО "Турбоатом";• ЧАО "Харьковский плиточный завод";• ООО "ФК "Здоровье";• ПАО "ФЭД";• ООО "Техноком".