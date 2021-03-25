В Харькове - 609 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 25 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 66 тыс. 621 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 97 986 случаев заболевания COVID-19, 13 354 человека находятся под медицинским наблюдением, 82 767 пациентов выздоровели, 1 865 - умерли.По состоянию на 25 марта, в Харьковской области за сутки привито первой дозой вакцины 350 человек, всего с начала вакцинации – 4 569.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 марта в Украине зафиксировано 16 669 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 596 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 31 135 человек умерли, 1 283 020 - выздоровели.