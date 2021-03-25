В зоне проведения ООС ВСУ уничтожили одну из позиций сепаратистов.

Видео операции опубликовали в YouTube военные подразделения К-2 54 ОМБР."Где-то на просторах Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли "бравые" воины из "Востока", который основал Саша Ходок. Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям из различных видов вооружения, чем доставляли немало хлопот", - говорится в подписи к видео.Военные сообщили, что разведка ВСУ некоторое время вела наблюдение за этой позицией, после чего по ней был нанесен огневой удар.Отметим, что авторы видео не указали дату и место съемок видео. Как указали военные, пауза с публикацией подобных роликов была связана якобы с "некоторыми техническими проблемами".