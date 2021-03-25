Представители Министерства инфраструктуры подписало соглашение о строительстве новых скоростных железных дорог с Корейской национальной железнодорожной компанией.

Об этом на своей станице в Facebook заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Один из самых амбициозных инфраструктурных проектов — реализация высокоскоростных железнодорожных перевозок. Да, об этом говорят несколько лет как о мифической истории. Но сейчас уже есть официальные подписанные договоренности с Корейской национальной железной дорогой, предусматривающих грантовое финансирование пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине", - отметил Владислав Криклий.

По словам министра, на новых колеях поезда смогут развивать скорость движения до 250 км/ч и больше.

Общая протяженность дорог составит около двух тысяч километров, а одна из них соединит Украину с Евросоюзом - предположительно на пропускном пункте "Шегини", что на границе с Польшей.

На данный момент планируется строительство четырех новых железных дорог.

Анонсированные маршруты новых железных дорог:

•    Киев — Львов — Госграница;
•    Киев — Одесса;
•    Киев — Харьков;
•    Киев — Днепр — Запорожье.

По словам министра инфраструктуры, на реализацию проекта потребуется около 4-5 лет.

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