Представители Министерства инфраструктуры подписало соглашение о строительстве новых скоростных железных дорог с Корейской национальной железнодорожной компанией.

Об этом на своей станице в Facebook заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий."Один из самых амбициозных инфраструктурных проектов — реализация высокоскоростных железнодорожных перевозок. Да, об этом говорят несколько лет как о мифической истории. Но сейчас уже есть официальные подписанные договоренности с Корейской национальной железной дорогой, предусматривающих грантовое финансирование пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине", - отметил Владислав Криклий.По словам министра, на новых колеях поезда смогут развивать скорость движения до 250 км/ч и больше.Общая протяженность дорог составит около двух тысяч километров, а одна из них соединит Украину с Евросоюзом - предположительно на пропускном пункте "Шегини", что на границе с Польшей.На данный момент планируется строительство четырех новых железных дорог.Анонсированные маршруты новых железных дорог:• Киев — Львов — Госграница;• Киев — Одесса;• Киев — Харьков;• Киев — Днепр — Запорожье.По словам министра инфраструктуры, на реализацию проекта потребуется около 4-5 лет.