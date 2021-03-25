Представители Министерства инфраструктуры подписало соглашение о строительстве новых скоростных железных дорог с Корейской национальной железнодорожной компанией.Об этом на своей станице в Facebook заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Один из самых амбициозных инфраструктурных проектов — реализация высокоскоростных железнодорожных перевозок. Да, об этом говорят несколько лет как о мифической истории. Но сейчас уже есть официальные подписанные договоренности с Корейской национальной железной дорогой, предусматривающих грантовое финансирование пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине", - отметил Владислав Криклий.
По словам министра, на новых колеях поезда смогут развивать скорость движения до 250 км/ч и больше.
Общая протяженность дорог составит около двух тысяч километров, а одна из них соединит Украину с Евросоюзом - предположительно на пропускном пункте "Шегини", что на границе с Польшей.
На данный момент планируется строительство четырех новых железных дорог.
Анонсированные маршруты новых железных дорог:
• Киев — Львов — Госграница;
• Киев — Одесса;
• Киев — Харьков;
• Киев — Днепр — Запорожье.
По словам министра инфраструктуры, на реализацию проекта потребуется около 4-5 лет.