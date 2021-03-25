Китай отправил в Украину первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины был подписан в декабре 2020 года, но они постоянно тормозилась по ряду причин.

«Благодаря настойчивым усилиям посольства, 25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech», - сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.10 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину в Украине.«Данная инактивированная вакцина прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах», - добавляется в сообщении.Напомним, 4 марта ЧАО «Лекхим» (имеет эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с производителем на поставку 1,9 млн доз вакцины) сообщила о намерении поставить вакцину CoronaVac государственному оператору медицинских закупок. Накануне дистрибьютор заявил о том, что не получил ответа от ГП «Медзакупки Украины», но все равно везет вакцину в Украину.В «Медзакупках» отмечаются, что дистрибьютор нарушил сроки поставок (прибытие 700 тысяч доз вакцины ожидалось 6 марта) и не предоставил необходимый пакет документов, в том числе сертификат качества серии продукции и подтверждение соблюдения холодовой цепи. Кроме того, на данный момент нет официально подтвержденных данных об эффективности вакцины CoronaVac (по условиям контракта должна быть не менее 70%).CoronaVac - это инактивированная вакцина, разработанная китайским фармацевтическим предприятием, специализирующимся на производстве вакцин против гепатита и гриппа. Препарат содержит в составе инактивированный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. По схожему принципу работают вакцины против полиомиелита и дифтерии. Вакцину Sinovac Biotech водят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в две недели. Препарат может храниться в стандартных холодильных условиях - то есть 2-8 градусов Цельсия.В декабре прошлого года Украина заключила контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин против коронавируса, однако дата поставки первой партии препарата постоянно переносилась.