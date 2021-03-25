Сотрудники харьковских театров вынуждены на митингах отстаивать свое законное право на выплату заработной платы. Протесты работников сферы искусства поддержала народный депутат Украины, лидер Блока Светличной «Разом!» Юлия Светличная. Представители ее политической силы на всех уровнях отстаивают интересы сотрудников театров.

Театрам предлагают платить зарплату из своих доходов

Город может выделить площадки для репетиций

Сотрудники театров возмущены недофинансированием сферы культуры и полнейшей некомпетентностью главы области Айны Тимчук, которая завила, что средняя заработная плата в харьковских театрах достигает 16,5 тысячи гривен, тогда как на самом деле ставки творческих работников мизерные, и те они получают частями и не вовремя. Это стало последней каплей – люди искусства вышли на митинг протеста под здание ХОГА. Задолженность по зарплате на сегодняшний день уже выплатили, а что дальше? Люди беспокоятся за свое будущее, потому что выделенных средств хватит разве что до середины апреля.Протесты работников театров поддержала народный депутат Украины Юлия Светличная. Представители политической партии, лидером которой она является, были единственными в облсовете, кто выступил в поддержку людей искусства.– Мы не дадим закрыть театры. Наши депутаты как отстаивали, так и будут отстаивать интересы культуры, – заявила Юлия Светличная. – А чиновникам хочу напомнить, что о театрах необходимо вспоминать не только в предпраздничные дни или когда это выгодно, а каждый день заботиться об их развитии, о людях, которые всю свою жизнь посвятили этой профессии.Юлия Светличная высказала обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на Харьковщине с финансированием театров. В период ее каденции на должности руководителя Харьковской области развитию культуры в регионе уделялось особое внимание. Всячески мотивировались творческие работники, обновлялись и ремонтировались заведения культуры. Ныне же культура финансируется по остаточному принципу, и это может свести все достижения на нет.Народный депутат Юлия Светличная уверена: только после того как люди возмутились, о них вспомнили и начали выплачивать задолженность по зарплате. Однако ни о каких 16,5 тысячи и речи нет. Работники театров получили минимальные выплаты, а о 30%-ных надбавках к зарплате вообще забыли.– Напомню, что несколько лет назад мы восстановили справедливость и выплачивали к зарплате еще 30% надбавки. И видели это таким образом, чтобы увеличить надбавку до 70% и выйти на гарантированные 100%. Сейчас об этой поддержке людей все забыли. Более того, на сферу культуры в этом году снизили финансирование почти в четыре раза – это полностью уничтожит культуру, – считает Юлия Светличная.По ее словам, деньги, которые сегодня заложены в областном бюджете – это копейки, которые не покрывают потребности заведений даже на несколько месяцев.Напомним, Харьковский областной совет принял изменения в бюджет на 2021 год, вчетверо урезав финансирование театров и концертных заведений, которые и без того страдают от последствий пандемии. Представители Блока Светличной «Разом!», единственные из депутатского корпуса, выступили категорически против сокращения финансирования и предупредили, что в случае недофинансирования катастрофическая ситуации в театрах неминуема.– На последней сессии мы посмотрели проект областного бюджета, который нам предлагается, и я не увидела финансовой поддержки театров. Потому я и подняла данную тему. Я знаю, что им не за что выживать, – говорит депутат Харьковского облсовета от Блока Светличной «Разом!» Наталья Плотник.Юлия Светличная заверила, что ее политическая сила не бросит людей на произвол судьбы – депутаты Блока Светличной «Разом!» системно работают над решением проблемы, отстаивают интересы работников искусства на всех уровнях.Так, фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете настаивает на внесении изменений в областной бюджет, которые должны гарантировать полное и своевременное финансирование коммунальных учреждений искусства в 2021 году с учетом надбавки работникам в размере 100% от должностного оклада за академичность, сложность и напряженность.Чиновники же советуют советуют заведениям перейти на самообеспечение. Депутат облсовета Наталья Плотник обнародовала текст письма, который ей предоставили в областном департаменте культуры. В документе предлагается направить на выплату зарплаты собственные доходы театров. Но как это сделать, когда доходы в условиях пандемии мизерные? И почему сейчас учреждения искусства должны переходить на самообеспечение, когда обычно зарплатный фонд был гарантирован областным бюджетом? Не надеясь на адекватные предложения областной власти, Наталья Плотник направила обращение коллегам в горсовете.На постоянной комиссии горсовета, которая рассматривает вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города представитель Блока Светличной «Разом!» Татьяна Шталь подняла вопрос о предоставлении целевой субвенции на поддержку областных заведений культуры, ведь сотрудники этих заведений – харьковчане и сейчас нуждаются в помощи.– От партии «Блок Светличной «Разом!» я инициировала возможность поддержки восьми театров Харькова. Думаю, мы все знаем, какая ситуация сейчас сложилась в Харькове в этой сфере. Почти весь прошлый год люди не работали и, соответственно, не получали зарплаты. В этом году деньги приходят с задержками. Люди возмущены. Люди в растерянности. Как вообще прожить а такой ситуации? Поэтому мы инициировали возможность предоставления целевой субвенции нашим театрам и поддержки людей, которые там работают.Члены комиссии инициативу не поддержали – мол, это не в их компетенции. Несмотря на то что у депутатов в приоритете оказались другие вопросы, Татьяна Шталь считает, что вопрос финансирования театров очень важен.– Считаю, что такая финансовая поддержка представителей культуры, которые на сегодняшний день оказались просто в ужасном положении, но продолжают работать, создают качественный творческий продукт, будет действенным механизмом поддержки людей. Ведь театры являются визитной карточкой Харькова.О необходимости помощи сотрудникам театров говорил на постоянной комиссии горсовета по гуманитарным вопросам и представитель Блока Светличной «Разом!» Анатолий Бабичев.– Есть предложение, как вариант, передать часть театров на финансирование Харькову. На часть театров попросить дотацию от города, на часть – из областного бюджета, – отметил он.Также Анатолий Бабичев подал предложение в городской департамент культуры о предоставлении городом площадок, где театры, которым не хватает денег на аренду, могли бы проводить репетиции. Депутаты пока устно, но все же пообещали поспособствовать в решении данного вопроса.Однако в целом проблемы харьковских учреждений искусства остаются нерешенными.