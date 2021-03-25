Подросток, который 24 марта погиб, спасая свою собаку из водоема в селе Кучеровка Купянского района, провалился под лед вместе со своим дедушкой.

Как сообщили в полиции, пенсионер смог выбраться на берег, а мальчик утонул.Прибывшие на место правоохранители установили, что 62-летний мужчина со своим 15-летним внуком выгуливали собаку на берегу реки Оскол. Во время прогулки животное провалилось под лед.Собаку сначала пытался спасти дедушка, но тоже провалился под лед. Подросток бросился на помощь пенсионеру и также оказался в воде.Впоследствии мужчина смог выбраться на берег реки, 15-летний парень погиб.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой бытовой несчастный случай.