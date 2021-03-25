Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями о домашней ничьей со сборной Украины в первом матче отбора на ЧМ-2022.

"Конечно, я недоволен результатом поединка. В первой половине игры у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20-ти матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Мы получили только одно очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник...", — приводит слова Дешама пресс-служба УАФ.Напомним, в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью в Париже с командой Франции (1:1).В составе французов голом отличился Гризманн, а украинцы добыли ничью благодаря автоголу Кимпембе.Далее сборная Украины в рамках отбора на ЧМ-2022 примет в Киеве Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).