Внедорожник Land Rover Defender, который снимался в последней части серии фильмов о Джеймсе Бонде, привезли в сервисный центр в Харькове.

Как пишут "Коментарии", об этом рассказал в своем Instagram менеджер салона официального дилера Карен Оганесян.Внедорожник Land Rover Defender привезли из Англии для восстановления. Сам автомобиль сильно разбит после съемок, а салон внутри заменен на специально оборудованный прочный каркасный для экстремальных съемок с участием каскадеров.По словам Карена Оганесяна, он будет сообщать фанатам "Бондианы" о ходе восстановления автомобиля.