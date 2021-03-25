Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Харьков остаётся в центре культурных событий.В Украине сегодня стартует 17-я «Французская весна». Традиционный фестиваль французской культуры пройдёт в Киеве и ряде областных центров Украины. В рамках фестиваля запланировано 50 мероприятий: концерты, спектакли, выставки, литературные встречи, гастрономический фестиваль и др.Первое мероприятие в рамках феста - концерт при участии всемирно известного французского виолончелиста. Музыкант будет играть на виолончели 1701 года.Концерт пройдёт сегодня вечером в Харьковской филармонии. Организаторы обещают провести все мероприятия с соблюдением санитарно- эпидемиологических норм. Начало в 19:00», сказано в комментарии к выложенному видео.