Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Украина является важной страной для региона, а ее ценность никогда не была недооценена.

Об этом он сказал в интервью Голос Америка, которое было обнародовано в четверг, 25 марта.- Украина является важной страной для региона. Это опора, если хотите, восточнославянского мира, - заявил Кент.Он также отметил, что украинцы обладают большим потенциалом в различных сферах - будь то информационные технологии, агробизнес или динамизм гражданского общества.- Мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что много ложных утверждений России просто не соответствуют действительности, - отметил Кент.Он также напомнил слова своего покойного коллеги профессора Збигнева Бжезинского, который утверждал, что если Украина достигнет успеха, это даст настоящий импульс для реформ в России в долгосрочной перспективе.